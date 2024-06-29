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        Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boynuna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:53
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        Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boynuna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.

        Gurbet İ'nin (24), Hayriye Mahallesi'ndeki evinin damında uyuduğu sırada boynuna nereden geldiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti.

        Kanı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Gurbet İ, ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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