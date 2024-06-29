Şanlıurfa'da 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Haliliye Mahallesi'nde bir eve şafak operasyonu düzenleyen polis, 7 farklı suçtan 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y'yi (37) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.