Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 12 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.
Kırsal Boztepe Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
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