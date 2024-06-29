Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 12 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.

        Kırsal Boztepe Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İş dünyasıyla görüşecek
        İş dünyasıyla görüşecek

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Köprüden şarampole devrilen TIR yandı, şoförü yaralandı
        Köprüden şarampole devrilen TIR yandı, şoförü yaralandı
        Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
        Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
        Şanlıurfa'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü
        Şanlıurfa'dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi kente döndü
        Şanlıurfa'da arazi kavgası: 12 yaralı
        Şanlıurfa'da arazi kavgası: 12 yaralı
        Şanlıurfa'da çocuklar havuzlarda hem serinliyor hem yüzme öğreniyor
        Şanlıurfa'da çocuklar havuzlarda hem serinliyor hem yüzme öğreniyor