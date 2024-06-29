Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 12 kişi yaralandı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırsal Boztepe Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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