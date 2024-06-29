Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Şanlıurfa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Evren Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.
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