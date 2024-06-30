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        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan yavru leylekler tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan 3 yavru leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:22
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        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan yavru leylekler tedavi altına alındı
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        Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan 3 yavru leylek tedavi altına alındı.

        Doğada bitkin bir halde 3 yavru leylek gören vatandaşlar durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

        Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince teslim alınan yavru leylekler, tedavi altına alındı.

        Leyleklerin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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