Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan yavru leylekler tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan 3 yavru leylek tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan 3 yavru leylek tedavi altına alındı.
Doğada bitkin bir halde 3 yavru leylek gören vatandaşlar durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince teslim alınan yavru leylekler, tedavi altına alındı.
Leyleklerin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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