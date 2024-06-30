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        Şanlıurfa'da turistler gündüz tarih, akşam müzik yolculuğuna çıkıyor

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da yerli ve yabancı turistler gündüzleri Göbeklitepe ve Balıklıgöl gibi tarihi mekanları gezerken, akşamları ise şehrin müzik kültürünün vazgeçilmezlerinden olan sıra gecesi programlarına katılıp eğlenceli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:08
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        Şanlıurfa'da turistler gündüz tarih, akşam müzik yolculuğuna çıkıyor
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        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da yerli ve yabancı turistler gündüzleri Göbeklitepe ve Balıklıgöl gibi tarihi mekanları gezerken, akşamları ise şehrin müzik kültürünün vazgeçilmezlerinden olan sıra gecesi programlarına katılıp eğlenceli vakit geçiriyor.

        Tarih ve kültür turizminin bir arada sunulduğu kentte Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl Yerleşkesi ile "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe ve konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi, ziyaretçilerini tarihin derinliklerine doğru yolculuğa çıkarıyor.

        Şanlıurfa'da kentin müzik kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ve tarihi konuk evleri ile bazı otellerde düzenlenen sıra geceleri ise günün yorgunluğunu atmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Gündüzleri kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen turistler, akşamları ise Şanlıurfa ile özdeşleşen sıra gecesi programlarına katılıp, yöresel müzikler eşliğinde halay çekiyor, çiğ köfte ve tatlı yiyor.

        İstanbul'dan Şanlıurfa'ya kültür turları düzenleyen acente sahibi Aynur Ordu, AA muhabirine, ziyaretçilerin Güneydoğu Anadolu turları kapsamında özellikle Şanlıurfa'ya hayran kaldığını söyledi.

        Kentin misafirlerine hem gündüz hem de gece hitap edebilmesinin önemli bir imkan olduğunu vurgulayan Ordu, "Şanlıurfa'da gündüz başka gece başka geçiyor. Gündüz Göbeklitepe, Balıklıgöl'ü misafirlerimizle gezdik, beraber inanılmaz eğlenceli ve keyifli bir yolculuk yaptık. Yemekleriyle birlikte dolu dolu bir gün geçirdik. Şanlıurfa'nın akşamını da yaşamak istedik. Şimdi de gerçekten bölgenin turizmine çok katkıda bulunan sıra gecesindeyiz hem yemekleri hem eğlencesiyle çok güzel vakit geçiriyoruz. Gelin görün, bu eğlenceyi siz de hissedin." diye konuştu.

        - "Herkese tavsiye ederiz"

        Antalya'dan ailesiyle Göbeklitepe'ye gelen Abdulkadir Tuğcu ise havanın bu mevsimde çok sıcak olmasına rağmen Şanlıurfa'nın görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

        Kentte adeta kültür şöleniyle karşılaştıklarını anlatan Tuğcu, "Göbeklitepe'de şu an resmen tarihin en eski taraflarına doğru gidiyoruz. Gece de Şanlıurfa'nın en kadim kültürünün derin müzikleriyle sunulduğu ortamlara gidiyoruz. Gerçekten bu ambiyansı hem gündüz hem gece bu topraklarda yaşamak çok keyif verici. Herkese tavsiye ederiz." dedi.

        Edirne'den kente gelen Ekrem Fındık ise Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok keyifli ve eğlenceli bir tura katıldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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