Şanlıurfa'da koruyucu aileler etkinlikte buluştu

Şanlıurfa Valiliği tarafından, "Koruyucu Aile Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Koruyucu Aileler Günü kapsamında Şanlıurfa Valiliği'nce il genelindeki koruyucu ailelere yönelik buluşma düzenlendi.

Vali Hasan Şıldak'ın Eşi Fatma Nur Şıldak, Vali Yardımcıları Yeliz Mercan ve Ahmet Fatih Sungur Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında ailelerle bir araya geldi.

Çocuklara özel gösterilerin yer aldığı programda ailelere seslenen Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, "Sıcak aile ortamlarında sevgili çocuklarımızı geleceğe hazırlayan kıymetli Koruyucu Ailelerimize teşekkür ediyoruz. Topluma örnek oluşturan anlamlı davranışlarından dolayı hepinizi ayrı ayrı kutluyoruz. Bizler de devletimizin şefkatini ve her türlü imkanını sizlere sunmaya devam edeceğiz. Dilediğiniz her an sizlerin yanınızdayız." dedi.