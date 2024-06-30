Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Doğan Aslan (28) idaresindeki 44 FV 234 plakalı otomobil, kırsal Hasırlı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Merve (21) ve Nezrez Aslan (50) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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