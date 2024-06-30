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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 30.06.2024 - 19:13
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Doğan Aslan (28) idaresindeki 44 FV 234 plakalı otomobil, kırsal Hasırlı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile Merve (21) ve Nezrez Aslan (50) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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