Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.K.C. idaresindeki 42 ATY 377 plakalı otomobil, Emniyet Caddesi üzerinde, plakası öğrenilemeyen R.T. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.