Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Yağışlı Mahallesi yakınlarında tır, kamyonet, hafif ticari araç, motosiklet ve otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Kazada, yaralanan araçlardaki 6 kişi hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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