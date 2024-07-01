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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:03
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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Yağışlı Mahallesi yakınlarında tır, kamyonet, hafif ticari araç, motosiklet ve otomobil zincirleme kazaya karıştı.

        Kazada, yaralanan araçlardaki 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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