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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:54 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:54
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

        Kırsal Anaz Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren İbrahim Alpak (13) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

        Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta buldu.

        Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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