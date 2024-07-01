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        Şanlıurfa'da 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:35
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        Şanlıurfa'da 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin aranan suçluların yakalanması yönünde büyük gayret gösterdiği belirtildi.

        Bu kapsamda, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, hakkında 7 ayrı suçtan 34 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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