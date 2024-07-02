Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına aldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 5 parça halinde 7 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü H.K. ile Y.L. ve Y.K. ekiplerce gözaltına alındı.
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