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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:15 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:19
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına aldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Selimpınar Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, 5 parça halinde 7 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Otomobil sürücüsü H.K. ile Y.L. ve Y.K. ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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