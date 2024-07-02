Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Harran Ören Yeri'ndeki tarihi cami, restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, gazetecilere, Ulu Cami'nin ziyarete açılmasının sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı hasarların giderilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapıldığını aktaran Aslan, şunları söyledi:

"İlk etaplar tamamlandı. Şu anda da Harran Ulu Cami'deki hem kemerlerinin ayağa kalkması hem minarenin restorasyonu ziyaretçiler için alan düzenlemeleri yapıldı. Ve bugün itibariyle de ziyaretçilere ücretsiz olarak açıldı. Ziyaretçilerimiz Harran Ulu Cami'yi rahatlıkla edebilecek. Bu anlamda bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Moğollar tarafından yıllar önce Harran yakıldı. Bundan sonraki süreçte o 800 yıl sonrasında belki de ilk defa düzenli bir şekilde insanların içeriye girilmesini sağlayacak bir düzenleme yapıldı." dedi.

Aslan, Harran Ulu Cami'nin ziyarete açılmasının kent turizmine de katkı sağlayacağını belirterek, alanın Şanlıurfa'daki konaklama gün sayısının artmasına yardımcı olacağını ifade etti. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ise restorasyonunu tamamladıkları Harran Ulu Cami'nin ziyarete açılmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Kazıya başladıklarında üç hayallerinin olduğunu aktaran Önal, "Onlardan birisi de Harran Ulu Cami'nin kazısının ve restorasyonunun tamamlanıp ziyarete açılmasıydı. işte bugün aslında Harran için önemli bir gün. Çünkü iki kez başkent olmuş bir kent, kalıntıları toprak altında ve ziyaretçisiyle bugün Ulu Cami'yle buluşuyor. Bu da Harran'ın bayramı diyebiliriz." dedi.