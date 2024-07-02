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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 23 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:48 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:48
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 23 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonda hakkında çeşitli suçlardan 23 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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