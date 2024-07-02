Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 23 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 23 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonda hakkında çeşitli suçlardan 23 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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