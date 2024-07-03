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        Şanlıurfa'da iki tankerin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü

        Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada yangın çıktı, sürücülerden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 01:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:07
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        Şanlıurfa'da iki tankerin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü
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        Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada yangın çıktı, sürücülerden biri hayatını kaybetti.

        Ömer Bağtur idaresindeki 34 TK 6570 plakalı tanker, Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 51. kilometresinde İ.T. yönetimindeki 33 AKD 046 plakalı tankere arkadan çarptı.

        Kaza sonrası akaryakıt yüklü olan iki tankerde de yangın çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kazada tanker sürücülerinden Ömer Bağtur olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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