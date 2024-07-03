Şanlıurfa'da iki tankerin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası akaryakıt yüklü olan iki tankerde de yangın çıktı.

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada yangın çıktı, sürücülerden biri hayatını kaybetti.

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