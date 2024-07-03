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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 69 kilogram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 69 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:54
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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 69 kilogram esrar ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 69 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        "Dürbün" isimli dedektör köpeğin de yardımıyla aracın bagaj bölümünde arama yapan jandarma ekipleri, valiz içerisinde 69 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

        Operasyonda valizin sahibi S.Ç. (22) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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