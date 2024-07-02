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        Şanlıurfaspor, Ahmet Gökbayır'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, forvet Ahmet Gökbayır'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:08
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        Şanlıurfaspor, Ahmet Gökbayır'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, forvet Ahmet Gökbayır'ı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nazilli Belediyespor'dan 24 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayır ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

        Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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