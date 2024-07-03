Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
Yapılan operasyonlarda 3 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu, 260 gram esrar, 79 sentetik hap ve 77 gram uyuşturucu madde kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.
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