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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:39
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

        Yapılan operasyonlarda 3 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu, 260 gram esrar, 79 sentetik hap ve 77 gram uyuşturucu madde kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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