Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan operasyonlarda 3 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu, 260 gram esrar, 79 sentetik hap ve 77 gram uyuşturucu madde kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.