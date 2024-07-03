Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı yatırımları engelliyor

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 1,49 milyar liralık yatırımı gerçekleştiremediklerini belirtti.

Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, ​Şanlıurfa'nın elektrik kesintilerinin sık sık gündeme getirildiğini ifade etti.

Kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadele ettiklerini vurgulayan Arvas, özellikle kırsal ve tarımsal sulama alanlarında öngörülemeyen kaçak elektrik kullanımıyla karşılaştıklarını aktardı.

Kaçak elektrik kullanımının ana şebekenin sağlıklı çalışmasını da engellediğini belirten Arvas, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'ya yönelik yatırım çalışmalarımız zaman zaman kayıt dışı elektrik kullanımıyla engelleniyor. 2018 ile 2023 yılları arasında 1,49 milyar lira tutarındaki 148 projemiz engellemeler yüzünden gerçekleşemedi. Şanlıurfa'ya iyileştirme ve geliştirmeler kapsamında ciddi bütçeler ayırdık ancak bu yatırım bütçelerimiz çoğu zaman kaçak elektrik tüketenler tarafından engelleniyor. Şanlıurfa'daki altyapı iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız yapılan müdahalelerle sıkça kesintilere uğradı. Ancak buna rağmen Dicle Elektrik olarak toplam bakım bütçemizin yüzde 33'lük bir kısmını Şanlıurfa ilimize ayırdık ve mümkün olan tüm iyileştirmeleri yapmaya çalıştık."

Engellenen yatırımlarla ilgili bilgi de veren Arvas, "Örneğin 28 milyon lira tutarındaki Akçakale F8 Büyüktaş enerji nakil hattı ve bina tesis yapımı 2020 yılından beri engellemeler sebebiyle yapılamıyor. Oysa bu proje ile Akçakale merkezi ile kırsal yerleşim ile tarımsal sulama tesislerini besleyecekti. Proje kapsamındaki 113 direkten 33'ü engellemeler yüzünden halen dikilemediğinden proje durmuş vaziyettedir. Yine 30 milyon maliyetli Eyyübiye ilçesi Kadıkendi ve Batıkent mahalleleri yeni kaynak fider ve dağıtım merkezi tesis yapımı var. 2023 yılında başlanan ve Devteşti bölgesindeki 30 bin abonenin yararlanacağı proje, dağıtım merkezi binası için belediyenin yer tahsisi yapmamasından dolayı hayata geçirilememektedir." ifadelerini kullandı.