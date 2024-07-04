Şanlıurfa'da tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İsmi öğrenilemeyen İran uyruklu sürücünün idaresindeki 49 AB 488 plakalı tır, Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.