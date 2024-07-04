Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 04:58 Güncelleme: 04.07.2024 - 04:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.

        İsmi öğrenilemeyen İran uyruklu sürücünün idaresindeki 49 AB 488 plakalı tır, Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis, yolu trafiğe kapatırken yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Hastane inşaatında yangın
        Hastane inşaatında yangın
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Öğretmenlere iyi haber
        Öğretmenlere iyi haber
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı yatırımları engelliyor
        Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı yatırımları engelliyor
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 69 kilogram esrar ele geçirildi
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 69 kilogram esrar ele geçirildi
        Şanlıurfa'da çarpışan akaryakıt tankerleri alev aldı: 1 ölü
        Şanlıurfa'da çarpışan akaryakıt tankerleri alev aldı: 1 ölü
        Şanlıurfa'da iki tankerin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü
        Şanlıurfa'da iki tankerin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü
        Şanlıurfaspor, Amar Begic ile sözleşme yeniledi
        Şanlıurfaspor, Amar Begic ile sözleşme yeniledi