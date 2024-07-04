Şanlıurfa'da 418 kök kenevir ele geçirildi

Ekiplerce yapılan operasyonda 418 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Halfeti ilçesi kırsalında bir tarlada kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

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