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        Şanlıurfa'da 418 kök kenevir ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 418 kök kenevir ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:42
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        Şanlıurfa'da 418 kök kenevir ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 418 kök kenevir ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Halfeti ilçesi kırsalında bir tarlada kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

        Ekiplerce yapılan operasyonda 418 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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