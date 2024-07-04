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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:45 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:45
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi kayboldu.

        Kırsal Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren İzzet Başgök (29), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Gözden kaybolan Başgök için yapılan ihbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

        Civarda yaklaşık bir saat arama yapan ekipler, Başgök'ün kıyafetlerini ve cüzdanını kanal kenarında buldu.

        Ekipler, arama çalışmalarına gece karanlığı nedeniyle yarına kadar ara verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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