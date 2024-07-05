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        Şanlıurfa'da anız yangınları 2 bin 370 aboneyi elektriksiz bıraktı

        Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da anız yangınlarında dağıtım hatlarının zarar gördüğünü, bu yüzden 16 mahalledeki 2 bin 370 aboneye elektrik verilemediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:01
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        Şanlıurfa'da anız yangınları 2 bin 370 aboneyi elektriksiz bıraktı
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        Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da anız yangınlarında dağıtım hatlarının zarar gördüğünü, bu yüzden 16 mahalledeki 2 bin 370 aboneye elektrik verilemediğini bildirdi.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne elektrik dağıtım hizmeti sunan şirketten yapılan açıklamada, kentte anız yakımı sonucu elektrik hatlarının da zarar gördüğü belirtildi.

        Anız yangınları nedeniyle dağıtım hatlarının koptuğu Suruç ilçesinde 11, Harran ilçesinde ise 5 mahalleyi elektriksiz kaldığı aktarılan açıklamada, "Tarlalardan geçen dağıtım hattı, yükselen alevlerin etkisi ile hatlarda hasara neden oldu. İki ilçede toplam 2 bin 370 abone elektrik hizmeti alamadı. Ekipler, söz konusu mahallelerde bakım ve onarım çalışması yaptı. Dağıtım şirketi, hatlarda hasara neden olarak abonelerinin elektriksiz kalmasına neden olan anız yakanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, bir süre önce de Akçakale ilçesinde anız yakımı nedeniyle 20 mahalleye elektrik verilemediği hatırlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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