Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

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