Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Viranşehir ilçesinde tespit edilen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, 21 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında boğuldu
        Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında boğuldu
        Şanlıurfa'da anız yangınları 2 bin 370 aboneyi elektriksiz bıraktı
        Şanlıurfa'da anız yangınları 2 bin 370 aboneyi elektriksiz bıraktı
        Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
        Şanlıurfa'da işten çıkartılan işçiler su kulesinde eylem yaptı
        Şanlıurfa'da işten çıkartılan işçiler su kulesinde eylem yaptı