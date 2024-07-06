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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:59
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda H.D. yakalandı. Adreste yapılan aramada 6 cep telefonu, 6 harici bellek, 5 kol saati, 9 SİM kart, 7 bin 400 lira, 99 uyuşturucu hap ile telefon aksesuarları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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