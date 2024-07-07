Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı

Trafik kurallarını ihlal den 16 araca ise idari para cezası uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi.

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