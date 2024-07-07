Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 12 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 12 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal den 16 araca ise idari para cezası uygulanırken 5 araç da trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.