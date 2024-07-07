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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve 85 mermi ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:53
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve 85 mermi ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen M.A.A'nın evinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 1 kurusıkı, bu silahlara ait 85 mermi ve 3 şarjör ele geçirildi.

        M.A.A. ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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