Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 21:11 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Şair Nabi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Yaralanan kardeşler Sait İ. (23) ve Halil İ. (19), ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
        Şanlıurfaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı