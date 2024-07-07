Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şair Nabi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralanan kardeşler Sait İ. (23) ve Halil İ. (19), ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.