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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 04:56 Güncelleme: 08.07.2024 - 04:56
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Nihat Ağaslan (55), Seyrantepe Mahallesi'nde, henüz ismi tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Yaralanan Ağaslan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağaslan, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis, cinayet zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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