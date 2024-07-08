Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor, Fatih Eren ve Atakan Aybastı'yı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fatih Eren ve Atakan Aybastı'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor, Fatih Eren ve Atakan Aybastı'yı transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fatih Eren ve Atakan Aybastı'yı renklerine bağladı.

        Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Racing FC Union takımından stoper Fatih Eren ve Kuşadasıspor'dan sağ bek Atakan Aybastı ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

        Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük, transferlerin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü
        Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
        Şanlıurfaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı