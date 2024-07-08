Şanlıurfaspor, Fatih Eren ve Atakan Aybastı'yı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fatih Eren ve Atakan Aybastı'yı renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fatih Eren ve Atakan Aybastı'yı renklerine bağladı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Racing FC Union takımından stoper Fatih Eren ve Kuşadasıspor'dan sağ bek Atakan Aybastı ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük, transferlerin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.
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