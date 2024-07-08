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        Harran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalına "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi"

        Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, ulusal standartlara uygunluk kapsamında Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:00
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        Harran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalına "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi"
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        Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, ulusal standartlara uygunluk kapsamında Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu tarafından "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda Üroloji Anabilim Dalının ulusal standartlara uygun olduğu belirlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, Şanlıurfa'nın en önemli sağlık tesisi olarak yeniliklere devam ettiklerini belirtti.

        Kırhan, hastane olarak aldıkları "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi" ile Harran Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalının uzmanlık eğitimi veren kurumlar arasında önemli bir yere sahip olacağını ve uluslararası standartlarda eğitim verdiğini belgeleyen bir kurum haline geleceğini dile getirdi.

        Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Çiftçi de eğitimin ülkelerin gelişmesinin temelini oluşturduğunu aktardı.

        Toplumların var olması ve sürdürülebilir olmasının en önemli etkenlerden birinin eğitim kalitesine verilen önem olduğuna dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Bu minvalde akreditasyon kurumların, hizmetlerin ve faaliyetlerin belirli yetkinlik ölçütlerine uygun olduğunu güvence altına almaya yönelik bir sistemi tanımlar. Bu sistem evrensel değerler üzerinden tanımlanmış ve devamlı güncellenen standardizasyon ölçütleri üzerinden hareket eder. Bu süreçte akademik kalitenin iyileştirilmesi, eğitim programının kalite güvencesi altına alınması, şeffaflık ve hesap verebilir olmak anlamına gelmektedir. Sonuçta Türkiye'de tıp eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, yüksek nitelikli sağlık hizmeti verebilecek, bilgi, beceri ve tutuma sahip, yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirilerek toplumun sağlık düzeyinin ileri götürülmesinin sağlanmasıdır."

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