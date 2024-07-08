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        Şanlıurfa'da kargo kamyonunda 7 ton 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, 7 ton 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:09
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        Şanlıurfa'da kargo kamyonunda 7 ton 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, 7 ton 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek-Adıyaman kara yolu 10'uncu kilometresinde uygulama noktası kurdu.

        T.A'nın kullandığı kargo şirketine ait kamyonu durduran jandarma ekipleri, 7 ton 400 kilogram bandrolsüz kıyılmış içilmeye hazır kaçak tütün ele geçirdi.

        Sürücüye "yetki belgesi almadan ve bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak" suçundan işlem yapılırken tütüne el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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