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        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:32
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        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesinin ilçelerde de başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

        Emniyet narkotik birimleri tarafından Ceylanpınar'da yapılan çalışmada 1 kilo 126 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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