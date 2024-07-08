Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Emniyet narkotik birimleri tarafından Ceylanpınar'da yapılan çalışmada 1 kilo 126 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesinin ilçelerde de başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

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