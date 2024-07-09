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        Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 04:43 Güncelleme: 09.07.2024 - 04:43
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        Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        M.B. yönetimindeki 34 BM 1275 plakalı otomobil, kırsal Yusuf Kuyu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 34 DY 6831 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan, aralarında sürücülerin de bulunduğu 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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