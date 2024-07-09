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        Şanlıurfa'da zabıta ekipleri kurtlanmış pirince el koydu

        Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurtlanmış pirince el koyarak imha etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:09 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:10
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        Şanlıurfa'da zabıta ekipleri kurtlanmış pirince el koydu
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        Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurtlanmış pirince el koyarak imha etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

        Kent genelindeki marketlere yönelik denetimler yapan ekipler, reyonlardaki ürünleri kontrol ederek satışa uygun olmayan ürünlere el koydu.

        Marketlerdeki pirinçleri de yakından inceleyen zabıta ekipleri, bazı ürünlerin içinde kurt ve böcek olduğunu fark etti.

        Bunun üzerine reyonlardaki tüm ürünleri inceleyen ekipler, kurtlanmış ürünlere el koyarak marketlere cezai işlem uyguladı.

        El konulan ürünleri imha eden ekipler, vatandaşları ürün alırken son kullanma tarihinin yanı sıra ürünleri detaylı incelemeleri gerektiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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