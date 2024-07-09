Şanlıurfa'da zabıta ekipleri kurtlanmış pirince el koydu

Bunun üzerine reyonlardaki tüm ürünleri inceleyen ekipler, kurtlanmış ürünlere el koyarak marketlere cezai işlem uyguladı.

Marketlerdeki pirinçleri de yakından inceleyen zabıta ekipleri, bazı ürünlerin içinde kurt ve böcek olduğunu fark etti.

Kent genelindeki marketlere yönelik denetimler yapan ekipler, reyonlardaki ürünleri kontrol ederek satışa uygun olmayan ürünlere el koydu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

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