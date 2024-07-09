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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:05
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesinde bir aracı durdurdu.

        Dedektör köpeğin de yardımıyla araçta yapılan aramada 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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