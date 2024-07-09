Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait mermi ve şarjör ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
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