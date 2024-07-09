Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekiplerce yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait mermi ve şarjör ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.