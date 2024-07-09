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        Şanlıurfaspor, Finlandiyalı futbolcu Forsell'i transfer etti

        1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Finlandiyalı orta saha oyuncusu Jani Petteri Forsell'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:38
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        Şanlıurfaspor, Finlandiyalı futbolcu Forsell'i transfer etti
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        1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Finlandiyalı orta saha oyuncusu Jani Petteri Forsell'i renklerine bağladı.

        Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonya'nın Korona Kielce takımından Finlandiyalı orta saha Jani Petteri Forsell ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

        Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yönetim kurulu üyeleri de imza törenine katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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