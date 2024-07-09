Şanlıurfaspor, Finlandiyalı futbolcu Forsell'i transfer etti

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yönetim kurulu üyeleri de imza törenine katıldı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonya'nın Korona Kielce takımından Finlandiyalı orta saha Jani Petteri Forsell ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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