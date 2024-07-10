Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, İlgili ve Gölen kırsal mahallelerinde yol yapımı, sathi kaplama asfalt ve PMT serim işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Suruç kırsalındaki alt yapı ve yol çalışmaları devam ediyor.

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