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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:04
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda, Ayvanat Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 35 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

        Olayla ilgili U.Ş.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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