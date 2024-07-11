Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekiplerce, "Hakkında Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Silahla Yağma" suçundan 10 yıl 4 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (19) yakalandı.

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