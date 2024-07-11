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        Şanlıurfa'da pamuk işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla eğitimler veriliyor

        Şanlıurfa'da pamuk işçilerinin çalışma, yaşam ve istihdam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Kadın ve Çocuk Dostu Mobil Alan" projesi kapsamında, tarım işçilerine yönelik eğitim programları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:58
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        Şanlıurfa'da pamuk işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla eğitimler veriliyor
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        Şanlıurfa'da pamuk işçilerinin çalışma, yaşam ve istihdam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Kadın ve Çocuk Dostu Mobil Alan" projesi kapsamında, tarım işçilerine yönelik eğitim programları gerçekleştiriliyor.

        İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), Better Cotton ve uluslararası tekstil markaları, Türk Kızılay ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Şanlıurfa'da hayata geçirilen proje kapsamında pamuk çiftçileri, işçi ve aileleri ile tarım aracılarına eğitim veriyor.

        IPUD Genel Müdürü Didem Ünsür, gönüllülük esasına dayanan proje ile pamuk arazilerinde insana yakışır iş koşullarının iyileştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

        Çocuk ve kadın dostu mobil alan ve psikososyal destek araçları ile çocuklara ve işçi ailelere yönelik saha düzeyinde eğitim programları gerçekleştirdiklerini aktaran Ünsür, "Şimdiye kadar bin kişiye ulaştık. Burada çocukları ve kadınları tarım alanında özellikle pamuk alanında çalışan çocuk ve kadınları psikososyal açıdan güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çeşitli eğitimler veriyoruz, rehberlik yapıyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Türk Kızılay ortaklığında yürütüyoruz projemizi. Destekçilerimiz de uluslararası tekstil firmaları." dedi.

        Proje kapsamında 3 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ünsür, "Kadın ve çocuk dostu mobil alan aracımızla beraber hem tarlalara hem tarım işçilerinin bulunduğu bölgelere gidiyoruz. Çocuklara ayrı, kadınlara ayrı çeşitli eğitimler veriyoruz. Eğitim başlıkları hijyenden tutun toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar kocaman bir yelpazede. Aynı zamanda ihtiyacı olan kadınlara rehberlik veriyoruz. Önemli olan aslında burada bizim anlattığımız bu içerikleri herkesin içselleştirmesi ve gerçekten bunları hayatlarında uygulamaya geçirmeleri. Şu anda mesela içeride kadınlara tarım alanında kullanılan kimyasallarla ilgili bilgiler veriliyor. Kimyasallar nasıl kullanılır, koruyucu ekipmanlar neler vesaire gibi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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