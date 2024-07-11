Şanlıurfa'nın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 13 para ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 13 para ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 13 para ele geçirildi.
Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğünce devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu.
Şüphelinin yapılan üst aramasında Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 13 tarihi para ele geçirildi.
Ekiplerce 1 şüpheli gözaltına alındı.
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