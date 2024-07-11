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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:49
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Bağlar Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.S. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.S. uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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