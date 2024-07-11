Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan M.S. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.S. uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kapsamda Bağlar Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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