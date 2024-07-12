Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ferdi Yıldırım (37) idaresindeki 34 KJR 981 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 30' uncu kilometresinde Abdullah Devecel (26) yönetimindeki 44 FA 773 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Devecel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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