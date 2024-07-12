Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında aranma kararı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda, "Bilişim Sistemleri ve Kredi Kartı Bilgilerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık", "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kullanmak ve Yaymak" ve "Sesli veya Görüntülü İleti Kullanarak Hakaret" gibi farklı suçlardan aranması bulunan 6 şüpheli yakalandı.