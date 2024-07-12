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        Şanlıurfa'da dolandırıcılık şüphelisi kadın yakalandı

        Şanlıurfa'da 5 giyim mağazasını dolandırdığı iddiasıyla aranan kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:38
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        Şanlıurfa'da dolandırıcılık şüphelisi kadın yakalandı
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        Şanlıurfa'da 5 giyim mağazasını dolandırdığı iddiasıyla aranan kadın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahiplerinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp aldığı ürünlerin parasını ödemeyen kadınla ilgili şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, farklı tarihlerde 5 giyim mağazasından 32 bin 750 liralık alış veriş yapıp parasını ödemeden ayrılan kadının H.K.Ş. olduğunu tespit etti.

        Şüpheli, "güveni kötüye kullanmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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