Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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