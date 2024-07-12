Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen barışma yemeğiyle üç aile arasındaki husumet sona erdi.

Yaklaşık 10 ay önce Şedadi aşiretine mensup Ilık ailesiyle Pijan aşiretinden Arık ve Ergün aileleri arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası aileler arasında husumet başladı.

Husumetin sonlandırılması için bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu. Ailelerin ikna edilmesinin ardından bir otelde barışma yemeği düzenlendi.

Programda salavat getiren taraflar, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söyledi.