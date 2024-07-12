Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

        Şanlıurfa'da düzenlenen barışma yemeğiyle üç aile arasındaki husumet sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da düzenlenen barışma yemeğiyle üç aile arasındaki husumet sona erdi.

        Yaklaşık 10 ay önce Şedadi aşiretine mensup Ilık ailesiyle Pijan aşiretinden Arık ve Ergün aileleri arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası aileler arasında husumet başladı.

        Husumetin sonlandırılması için bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu. Ailelerin ikna edilmesinin ardından bir otelde barışma yemeği düzenlendi.

        Programda salavat getiren taraflar, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söyledi.

        Eski AK Parti Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, burada yaptığı konuşmada, husumetin sona erdirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Babalarının ölümünü aydınlattılar!
        Babalarının ölümünü aydınlattılar!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, Reagy Baah Ofosu ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, Reagy Baah Ofosu ile anlaştı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık şüphelisi kadın yakalandı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık şüphelisi kadın yakalandı
        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı